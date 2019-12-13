Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.12.19 15:26

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід волонтерці, лікарці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні присутні нардепи від ЄС Яна Зінкевич, Микола Величкович, екснардепка Оксана Корчинська. Адвокат Влад Добош. Суддя Сергій Вовк. Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під цілодобовий домашній арешт Яну Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета (оновлено)

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 01

Юлія Кузьменко.

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 02
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 03
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 04

Адвокат Добош.


Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 05

Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак.

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 06
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 07
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 08

Суддя Вовк

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 09

Яна Зінкевич.

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 10

Оксана Корчинська, Микола Величкович.

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 11
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 12
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 13

Кузьменко випустили зі скляного боксу і дозволили сидіти біля адвоката.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100