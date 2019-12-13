Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні присутні нардепи від ЄС Яна Зінкевич, Микола Величкович, екснардепка Оксана Корчинська. Адвокат Влад Добош. Суддя Сергій Вовк. Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак.

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Юлія Кузьменко.







Адвокат Добош.





Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак.







Суддя Вовк

Яна Зінкевич.

Оксана Корчинська, Микола Величкович.







Кузьменко випустили зі скляного боксу і дозволили сидіти біля адвоката.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".