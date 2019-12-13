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13.12.19 16:08

"Своїх не кидаємо": активісти оголосили про збір коштів для внесення застави за кіборга, бойового генерала Марченка

Громадська організація "Солідарна Справа громад" оголосила про збір коштів для внесення застави в 20 млн гривень запобіжного заходу у справі генерала Дмитра Марченка.

"Своїх не кидаємо": активісти оголосили про збір коштів для внесення застави за кіборга, бойового генерала Марченка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", відповідне звернення громадські активісти оприлюднили на сайті організації.

"Людина, яка вже пів року як вважається Верховним головнокомандувачем, запрошує до столиці інформаційно-агітаційний підрозділ російської армії – канал "Звєзда" миттєво з’являється на Майдані в Києві. СБУ мовчить в хустинку.

Корегувальники вогню, які вказували російським артилеристам, як краще обстрілювати українські міста, виходять на волю. Влада мовчить в хустинку. В той же час по бойових офіцерах і генералах фабрикують кримінальні справи і кидають їх за грати. Довоювалися. Вороги і окупанти – "в законі", а захисники – під тиском і репресіями.

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Якщо хто випав з реальності, нагадаємо – Печерський суд імені Портнова кинув до СІЗО генерала Дмитра Марченка. Альтернативою намалювали заставу в захмарні 77 мільйонів гривень. 77 мільйонів ! Для бойового офіцера, який кілька років жив у власному кабінеті, а замість машини має власний велосипед!

Апеляційний суд "пожалів" десантника і замінив 77 фантастичних мільйонів на… 20 не менш фантастичних мільйонів. Ні, ми можемо припустити, що для людей в мантіях 20 мільйонів – то кишенькові фінанси, але для військового… Чи є такі гроші в українського воїна? Ні. Чи є такі гроші в когось з нас? Теж – ні, - йдеться в повідомленні.

Громадські активісти зазначили, що якщо кожен складеться невеликою сумою, то можна буде викупити Дмитра Марченка із заручників "Портновсько-Печерного судилища".

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"Так, зараз темні часи. Так, ми вже спільно допомагали війську і довели, що нам це під силу. Невже спасуємо перед викликом "ціна свободи"?" - йдеться в повідомленні активістів.

Також зазначається, що на парламентських виборах мільйони людей віддали свій голос не за капітуляцію, а за битву до перемоги; не за Малоросію, а за Україну в НАТО і ЄС. Мільйони людей. Якщо кожен з них перерахує вартість чашки кави, або пачки цигарок, або кухля пива… ми зможемо зібрати кошти на правову допомогу. Що таке не випити зайвої кави? Дрібка… Але гривня до гривні = мільйони небайдужих, які ткнуть у пику системі: "Своїх не кидаємо".

Для охочих допомогти:https://bit.ly/2tdPwWb 

Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

UA543007110000026005052698006

код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

Найменування банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код Банку (МФО): 300711

У рядку "Призначення платежу" важливо зазначити: пожертва від (прізвище, ім’я, по батькові) та номер телефону.

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.

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