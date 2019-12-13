"Приватбанк" плануємо продати протягом трьох років, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" розповіла міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Ми маємо чітку стратегію роботи з чотирма банками, які зараз перебувають у державній власності. Усі вони передбачають входження інвесторів у капітал і повернення банків у комерційний сектор. Першими підуть банки, які стали нашими не тому, що були створені державою, а тому, що держава була змушена втрутитись у ситуацію. "Укргазбанк" ми вже продаємо: цього року до нього зайде IFC, а далі ми разом будемо шукати стратегічного інвестора. Для "Приватбанку" в нас стоїть завдання за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу. Але щоби комусь щось продати треба, щоби хтось це купував", - заявила Маркарова.

Вона зазначила, що перед продажем "Приватбанку" потрібно отримати рішення в деяких актуальних судових позовах.

"Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк, буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні загалом і показники банку (а вони гарні, і це дуже хороший кейс, який показує, що за правильного менеджменту, незалежної наглядової ради і спільної роботи можна суттєво покращувати позицію на ринку), але й додаткові ризики", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, раніше Маркарова заявила, що "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки.

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