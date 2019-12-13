Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.12.19 16:37

Полковника Ноздрачова відсторонили від служби на час службового розслідування через слова про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами"

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службове розслідування щодо висловлювань політичного характеру полковника Олексія Ноздрачова.

Полковника Ноздрачова відсторонили від служби на час службового розслідування через слова про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами"

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Військової служби правопорядку, інформує Цензор.НЕТ.

"На час проведення службового розслідування начальника управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковника Олексія Ноздрачова відсторонено від виконання службових обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Я припустився великої помилки", - полковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив під час "круглого столу", що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють в лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".

Пізніше він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що його слова нібито були вирвані з контексту і "перекручені".

Генштаб ЗСУ виступив із заявою про те, що твердження Ноздрачова не є офіційною позицією, а щодо нього розпочато судове розслідування.

Полковник Ноздрачов пояснив, що його позиція не відображає позицію ЗСУ, а сам він "готовий понести покарання".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100