СБУ блокувала контрабанду в Росію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби запобігли спробі нелегального вивезення за межі України товарів подвійного призначення. Зловмисники, використовуючи підроблені товарно-супровідні документи, без отримання відповідних дозволів і погоджень Державної служби експертного контролю, здійснили протиправне оформлення військових Авіаагрегатів на митно-вантажному складі в аеропорту "Київ" (Жуляни).

За інформацією спецслужби, обладнання ділки планували направити замовникам, які діяли в інтересах Міноборони РФ. Вантаж через треті країни мав був надійти "клієнтам" із країни-агресора.

Під час проведення спецоперації в зоні діяльності митного поста аеропорту "Київ", а також обшуків у складських приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи в Києві, правоохоронці вилучили комплектуючі до бойових літаків, митну та технічну документацію, які доводять планування протиправних поставок.

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Безпосередньому виконавцю угоди слідчі СБУ повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України.