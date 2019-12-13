Зеленський у Парижі зняв із РФ відповідальність за війну на Донбасі, - Єлісєєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив дипломат, радник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

"Зеленський скористався російськими штампами і обмежив відповідальність Кремля за ситуацію на Донбасі лише "впливом Росії на сепаратистів". Не сумніваюся, що росіяни будуть використовувати такі обмовки не лише для розмивання санкційної політики і позицій України у судах, але й подальшого нав’язування тези про "внутрішньоукраїнський" конфлікт чи "громадянську війну" в Україні", – наголосив дипломат.

Єлісєєв зазначив, що недоліком переговорів є відхід від обговорення питання деокупації Криму.

"Непереконливими прозвучали виправдовування про те, що на змістовне обговорення питання Криму не вистачило часу, тоді як для газової теми ні часу, ні інтересу не забракло. Ось і виходить, що схвалена саме в цей день резолюція Генасамблеї ООН про мілітаризацію Росією Криму і частин Чорного і Азовського морів була більше збігом, аніж очікуваним кроком. Чим ще пояснити упущену можливість привернути більше уваги темі Криму на паризькому рівні?" – звернув увагу він.

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Також Єлісєєв наголосив, що під час саміту Зеленський упустив низку важливих питань, які стратегічно необхідні для деокупації територій та компенсації Україні шкоди від Російської агресії.

"На жаль, було упущено і можливість нагадати про неприпустимість політики РФ щодо паспортизації громадян на окупованих територіях, рівно як і поставити питання про відновлення свободи судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів. Залишилася не озвученою у Парижі позиція України з питання амністії для бойовиків та не підтверджена рішучість української влади продовжувати використовувати інструменти міжнародних судових інстанцій та арбітражів для притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності", – підкреслив Єлісєєв.

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