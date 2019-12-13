ЦВК призначила на 15 березня вибори до Ради в 179 окрузі на Харківщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"13 грудня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії. У Центральну виборчу комісію надійшла Постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кучера А.В., обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область), за особистою заявою. Тому, відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 15 березня 2020 року. При цьому взято до відома, що виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в УВО №179 починається від дня, наступного після дня опублікування цього рішення Комісії. Крім того, під час засідання внесено зміни до складу тендерного комітету Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою ЦВК від 17 серпня 2016 № 376", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера. 3 грудня Рада достроково припинила повноваження нардепа від СН Кучера.