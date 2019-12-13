Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Адвокат Добош заявив, що суддя Вовк є залежним від Генеральної прокуратури і він у них "на гачку".

Про це він сказав під час засідання щодо розгляду відводу судді Вовка у справі з обрання запобіжного заходу Кузьменко, яка підозрюється у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Добош також посилається на прийняте рішення судді Вовка від 4.12.2012 року, де він дав дозвіл на обшук автомобіля Кузьменко.

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Добош також заявив, що Вовк ненавидить Майдан "всіма фібрами душі".

Також підозрювана у цій справі Юлія Кузьменко попросила суд дозволити їй розмовляти російською мовою - суддя дозволила.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".