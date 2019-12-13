Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Адвокат Добош заявив, що суддя Вовк є залежним від Генеральної прокуратури і він у них "на гачку".
Про це він сказав під час засідання щодо розгляду відводу судді Вовка у справі з обрання запобіжного заходу Кузьменко, яка підозрюється у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Добош також посилається на прийняте рішення судді Вовка від 4.12.2012 року, де він дав дозвіл на обшук автомобіля Кузьменко.
Добош також заявив, що Вовк ненавидить Майдан "всіма фібрами душі".
Також підозрювана у цій справі Юлія Кузьменко попросила суд дозволити їй розмовляти російською мовою - суддя дозволила.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".