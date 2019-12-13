"Нафтогаз" і "Газпром" продовжать переговори щодо транзиту, про узгоджений варіант говорити рано, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вітренко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Завершили зустріч з А. Міллером, керівником Газпрому. Домовилися продовжувати обробляти варіанти продовження транзиту. Поки рано говорити про узгоджений варіант, але ми займаємо максимально конструктивну позицію. Активна робота триває...", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, представники "Нафтогазу" і "Газпрому" почали переговори про транзит російського газу через газотранспортну систему України у Відні.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками газових переговорів з Путіним повідомив, що новий контракт про транзит газу буде не на один рік, як того раніше вимагала Росія.

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Напередодні опублікували дослідження, у якому підрахували, що втрати Росії внаслідок припинення транзиту газу через Україну, будуть у 7 разів більшими, ніж втрати України.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який був присутній під час обговорення газового питання між Зеленським та Путіним, на цих переговорах сторони домовилися продовжувати домовлятися.