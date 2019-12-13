Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Кіровоградщині за надання в оренду двох земельних ділянок голова ОТГ, до складу якої входить 11 населених пунктів, вимагав 100 тис. гривень. Під час проведення оперативних заходів поліцейські задокументували факт отримання першої частини коштів. 12 грудня оперативники затримали чиновника під час одержання другої частини хабаря - 60 тис. гривень.

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У п'ятницю, 13 грудня, за рішення аналогічного питання в Житомирській області також затримали голову ОТГ. У цьому випадку за виділення земельної ділянки під АЗС чиновник вимагав і отримав 2 500 доларів.

Зараз обох чиновників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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