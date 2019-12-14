Близько 3 млрд гривень Дорожнього Фонду невикористані регіонами, - радник прем'єра Юрій Голик

Невикористаних коштів вистачило б на капітальний ремонт 170 км траси класу Запоріжжя-Маріуполь, - пише у Фейсбуці радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Гроші, які виділяються регіонам, повинні витрачатися на ремонт і утримання обласних та сільських доріг, а також 20% коштів можуть бути використані на ремонт доріг всередині безпосередньо населених пунктів.

"Здавалося б - ось воно, щастя. Гроші впали з неба, просто використовуй їх. Але ні. Наявність грошей - це не завжди якісні дороги. Потрібен ще менеджмент", - наголошує Голик.

За даними Голика, регіони по-різному використовують одержані з держбюджету кошти: "Лідери у використанні Дорожнього Фонду - Хмельницька, Харківська та Дніпропетровська ОДА, які використали більше 95% Дорожнього Фонду кожна".

Найгірші показники у чотирьох областей: Чернівецької, Івано-Франківської, Житомирської та Донецької. Обладміністрації цих регіонів використали в середньому лише по 45% коштів Дорожнього Фонду.

Близько третини всіх невикористаних коштів (1 млрд гривень) припадає саме на згадані обласні адміністрації-аутсайдери.

Втім, за словами радника прем'єра, навіть формальне використання грошей далеко не завжди призводить до виконання якісного ремонту доріг. У багатьох регіонах продовжують виконувати фрагментарні ремонти, витрачаючи кошти, але не отримуючи при цьому очікуваного результату.

"Тільки дві ОДА в країні роблять переважно капітальний ремонт доріг в рамках Дорожнього Фонду. Дніпропетровська ОДА та Івано-Франківська ОДА. 84,1% і 83,7%, відповідно, в Дорожньому Фонді яких пішли на капітальний ремонт", - зазначає Голик.

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У грудні на рахунки ОДА повинні надійти додатково 897 млн грн з коштів Дорожнього Фонду. Однак використані ці гроші будуть не скрізь ефективно.

"Наведені цифри і результати - це, більшою мірою, результат логіки, закладеної у використання Дорожнього Фонду кожної з областей головами ОДА, які очолювали їх у першому півріччі цього року. Теперішнім головам ОДА залишалося тільки використовувати вже закладену їх попередниками логіку. Хтось з цим впорався, хтось навіть з цим впоратися не зміг", - пише Голик.

Найближчим часом радник прем'єра обіцяє оприлюднити детальну аналітику про використання обласними адміністраціями коштів Дорожнього Фонду. "І коротко опишемо, що їх чекає в році наступному, тому що вольниця і ямкові ремонти закінчилися", - додає Голик.

"Дороги - це, в першу чергу, менеджмент, а потім вже гроші", - впевнений Голик.

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Саме менеджменту в держуправлінні присвячена книга Юрія Голика "Нескінченність не для слабаків", яка була нещодавно презентована в Києві. У книзі описується досвід колишньої команди Дніпропетровської ОДА щодо впровадження в систему держуправління передових методик менеджменту великих комерційних структур. Як показала практика, дана методика успішно себе зарекомендувала в Дніпропетровській області. З 2015 по 2019 роки, коли Юрій Голик був радником голови Дніпропетровської ОДА, в регіоні було реалізовано близько 2000 інфраструктурних проектів, з яких 500 - капітально відремонтовані або новозбудовані дороги.