Справу про розкрадання з Ощадбанку $20 млн передано до суду, - САП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У повідомленні зазначається: "У вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема:

- колишній народний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи "Креатив";

- колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ "Ощадбанк");

- колишній начальник управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку);

- колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (наразі — очільниця зазначенного управління держбанку);

- колишні бенефіціари групи компаній "Креатив"

- низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач.

Дії 12 підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. Дії колишнього народного депутата кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

За даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній "Креатив", у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні".

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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