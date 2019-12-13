За добу - 4 обстріли, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних Сил.

У штабі зазначили, що Росія систематично порушує зобов'язання з припинення вогню, взяті на себе під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі.

"Так, упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 3 обстріли:

- біля Мар'їнки - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї;

- неподалік від Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 1 обстріл неподалік від Кримського. Противник відкривав по захисниках України вогонь із озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й іншої стрілецької зброї.

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"Сьогодні, 13 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі.