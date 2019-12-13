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13.12.19 19:28

Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський суд відмовився здійснити відвід судді Павла Вовка, який обирає запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Шеремета медику і волонтеру Юлії Кузьменко.

Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє з суду кореспондент Цензор.НЕТ.

Рішення прийняла суддя Світлана Шапотько. На її думку, заяви адвоката Кузьменко Добоша про те, що Вовк залежить від ГПУ і ненавидить Майдан "всіма фібрами душі" є не фактами, а особистим припущенням.

Присутні в суді висловили Шапотько своє обурення - вона виходила із залу суду разом з поліцією.


Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду 01
Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду 02
Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду 03

Фото, відео - Олег Богачук

Читайте також: За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри. ДОКУМЕНТ

Раніше захисник підозрюваної у вбивстві Шеремета медика і волонтера Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив відвід судді Павлу Вовку.

Печерський суд сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненку.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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