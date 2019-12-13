Антикорупційний суд розглядає справу судді Малиновського райсуду Одеси, який попався на хабарі 0,5 млн грн у 2016 році

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні прокурор САП зачитав короткий виклад обвинувального акта. Після чого колегія суддів визначила порядок і обсяг вивчення доказів у справі.

Крім того, колегія суддів задовольнила клопотання прокурорів і продовжила для обвинувачених обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК", - йдеться в повідомленні.

Наступні засідання відбудуться 10, 11 і 12 лютого 2020 року.

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Нагадуємо, суддя Малиновського райсуду Одеси був спійманий у лютому 2016 року на отриманні півмільйона гривень хабаря від фізичної особи за винесення судового рішення про задоволення позову в її інтересах. Суддю затримали 31 березня 2016 року, після того як Верховна Рада дала згоду на його затримання й арешт.

Його дії кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 368 і ч.1 ст. 345 КК України. Пособнику судді інкримінується ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 368 КК України.