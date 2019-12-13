У справі Марківа останнім часом вдалося встановити низку важливих деталей, - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Слідчі Національної поліції України продовжують роботу в цій справі, де останнім часом вдалося встановити низку важливих деталей, здатних наблизити нас до істини" - зазначив Аваков.

Зі свого боку омбудсмен Денісова повідомила очільнику італійської дипломатичної місії про своє звернення до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятовича із закликом тримати на контролі справу Марківа.

"Йшлося також про готовність України і представників сторони захисту Віталія Марківа застосувати всі правові засоби для забезпечення справедливості і перегляду вироку суду першої інстанції в апеляційному порядку", - сказано в повідомленні.

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Крім того, міністр Аваков повідомив послу, що українська сторона активно опрацьовує запропонований на її розгляд проєкт Угоди між Кабміном і Італією про співпрацю у сфері безпеки.

Зазначається, що згаданий документ покликаний посилити двосторонню взаємодію в правоохоронній сфері на зміну чинній, але вже застарілій міжвідомчій угоді від 1993 року.

Як повідомлялося, 3 грудня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.