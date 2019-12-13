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13.12.19 20:06

Корпоратив на мільйон: "Слуга народу" влаштує свято в КВЦ "Парковий"

20 грудня партія "Слуга народу" збирається провести корпоратив. На захід планують витратити до 1 млн гривень, гроші візьмуть у спонсорів, які жертвують на поточну діяльність політсили.

Корпоратив на мільйон: "Слуга народу" влаштує свято в КВЦ "Парковий"

Про це перший заступник голови фракції Андрій Корнієнко розповів в інтерв'ю журналісту Андрію Павловському, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька сотень тисяч гривень точно. Думаю, що до мільйона гривень", - оцінив Корнієнко передбачувану вартість свята.

За його словами, корпоратив відбудеться в КВЦ "Парковий". Гроші на свято візьмуть у спонсорів, які забезпечують і всю іншу діяльність партії.

"Партія політична згідно із законом може мати фінансування. Рахунок є розрахунковий. І за законом про політичні партії є механізм, за допомогою якого фізичні особи та юридичні особи можуть надати партії підтримку... За ці гроші партія проводить передвиборчу кампанію, за ці гроші партія здійснює поточну діяльність", - сказав Корнієнко.

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