Вперше про Шеремета почула в день його вбивства, - волонтер Кузьменко заперечує свою причетність до загибелі журналіста

Про це вона заявила, виступаючи в суді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Вчорашній день, напевно, почався звичайно. Я була на роботі, у мене було 3 дитини в операційній. Найнеприємніше – це зараз постфактум розуміти, що коли я ще перебувала в операційній, в цей момент уже готувався брифінг. Я вже стала "вбивцею".

Шеремет. Я вперше про Шеремета почула у день, по-моєму, його вбивства. Я сиділа на роботі, відкрила facebook, прочитала, що вбили Шеремета. Я тоді ще полізла читати, хто це.

"Я не знаю, як закінчиться моє життя, але вчора закінчили мою кар'єру. У мене тисячі пацієнтів… Що повинні думати батьки дітей, яких я оперувала, що хірург був вбивця? Кому вони віддавали своїх дітей?" - сказала підозрювана.

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Кузьменко розкритикувала експертизи, за якими слідчі встановили її нібито причетність. Зокрема, жінка обурилась, що опис її та вбивці склали і співставили за нечіткими записами відеокамер. Підозрювана зазначила, що "навіть в 19 столітті система антропометрії складалася з дуже багатьох показників".

Коментуючи іншу експертизу, яка порівняла ходу Кузьменко та вбивці на записах, підозрювана сказала, що хода може змінюватись, якщо людина несе щось важке. На думку Кузьменко, вибухівка МОН-50, яку несла вбивця Шеремета, важить близько 5 кілограм. Тому, на думку підозрюваної, неправильно було порівнювати ходу вбивці з кадрами, де Кузьменко не несла тяжких сумок.

Водночас, волонтерка каже, що в день убивства була на роботі. Хоча того дня вона виклала у facebook фото, написавши у коментарях, що перебуває у відпустці.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".