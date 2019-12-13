Прокурори вимагають для підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Згідно з підозрою, яку озвучили прокурори, Кузьменко і Дугарь брали участь у розробці плану здійснення вбивства Шеремета, до чого їх залучив Антоненко.

За даними слідства, вони проводили розвідувальні заходи, збирали інформацію про Шеремета. Крім того, розробили план із метою вбивства журналіста.

За даними слідства, Кузьменко дистанційно здійснила підрив автомобіля, в якому перебував Шеремет.

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Прокурори зазначають, після вибуху Кузьменко переодяглася і пішла з місця злочину.

Прокурор просить застосувати до неї запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".