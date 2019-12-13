Денісова спробує витягнути з в'язниці двох українців, засуджених у Таїланді до 25 років ув'язнення

Про це омбудсмен написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Денісової, 1 жовтня у неї на прийомі були батьки В'ячеслава Хлєбки і Ярослава Яновського, які відбувають у Таїланді покарання за ввезення наркотиків. Батьки просили омбудсмена поїхати до їхніх синів.

"Саме сьогодні отримала підтвердження, що така поїздка відбудеться і, терміново зустрілася з мамою одного із засуджених хлопців - В'ячеслава Хлєбки", - написала Денісова.

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Мати українця розповіла, що не бачилася з сином більше чотирьох років, а по телефону востаннє говорила більше двох місяців тому. Також, за її словами, стан здоров'я обох українців погіршився.

"В'ячеслава Хлєбку і Ярослава Яновського засуджено в 2016 і 2018 роках відповідно на 25 років позбавлення волі. Більш того, Міністерство соціальної політики в 2017 році встановило, а в 2019 році продовжило нашим громадянам статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми", - написала Денісова.

"Буду стукати в кожні двері, щоб прискорити процес звільнення наших громадян, які стали жертвами торгівлі людьми, на Батьківщину", - додала вона.



