Ми працюємо над організацією повноцінного візиту Зеленського в США, - віце-прем'єр Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо над організацією повноцінного візиту президента Зеленського до США. Запрошення було передано президентом Трампом президенту Зеленському відразу після виборів. Необхідно згадати про NDAA (Закон про державний оборонний бюджет - ред), що було ухвалено лише два дні тому, який ясно свідчить про рівень підтримки, яку США надає Україні", - сказав Кулеба у Вашингтоні.

Так Кулеба відповів на запитання журналіста, про що свідчить те, що глава МЗС Росії Сергій Лавров уже вдруге зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого Дому, тоді як президент України ще не мав такої можливості, і чи не свідчить це про недостатню підтримку Сполученими Штатами України в конфлікті на Донбасі.

Кулеба також зазначив, що допомога США Україні, передбачена в NDAA, зросла на $50 млн порівняно з попереднім роком.

"Не зрозумійте мене неправильно. Моя точка зору дуже проста. Може бути велика політика, потрясіння, але стратегічна природа наших відносин зі США залишається непорушною і ми рухатимемося вперед", - наголосив Кулеба.

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