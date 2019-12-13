Сподіваюся в середу в Мінську домовляться про обмін полоненими до кінця року і нові ділянки розведення сил, - Пристайко

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сподіваюся, що в середу буде оголошено конкретну дату припинення вогню... До кінця року, сподіваюся, ми обміняємо наших військовополонених, і ця домовленість теж буде досягнута в середу", - сказав міністр.
Глава МЗС висловив сподівання на те, що в середу відбудуться засідання робочих груп ТКГ: "група з безпеки оголосить про припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення, і вимагатиме від ОБСЄ верифікації. Гуманітарна група остаточно звірятиме списки на обмін".
У вівторок, 17 грудня, за словами Пристайка, Україна проситиме в ОБСЄ зміни мандата Спеціальної моніторингової місії таким чином, щоб отримати точну інформацію щодо розведення сил на Донбасі.