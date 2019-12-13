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13.12.19 22:22

Рада позбавить депутатських виплат 81 парламентарія за прогули засідань

Верховна Рада України позбавить 81 парламентарія депутатських виплат за листопад.

Рада позбавить депутатських виплат 81 парламентарія за прогули засідань

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 грудня повідомила пресслужба комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Відповідне рішення пов'язане з тим, що ці нардепи не брали участі в більш ніж 30% голосувань і більш ніж 50% засідань комітетів Ради.

Серед тих, хто залишиться без виплат, - п'ятий президент, депутат від партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, парламентарії від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа і Юрій Бойко, депутати від партії "Слуга народу" Максим Бужанський і Олександр Дубинський.

Наразі народним депутатам не виплачують зарплату, якщо вони не приходять на засідання. В апараті ВР повідомляли, що в 2018 році Україна заощадила понад 16 млн грн на зарплатах депутатам, які пропускали засідання Верховної Ради.

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