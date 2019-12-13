Рада позбавить депутатських виплат 81 парламентарія за прогули засідань

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 грудня повідомила пресслужба комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Відповідне рішення пов'язане з тим, що ці нардепи не брали участі в більш ніж 30% голосувань і більш ніж 50% засідань комітетів Ради.

Серед тих, хто залишиться без виплат, - п'ятий президент, депутат від партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, парламентарії від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа і Юрій Бойко, депутати від партії "Слуга народу" Максим Бужанський і Олександр Дубинський.

Наразі народним депутатам не виплачують зарплату, якщо вони не приходять на засідання. В апараті ВР повідомляли, що в 2018 році Україна заощадила понад 16 млн грн на зарплатах депутатам, які пропускали засідання Верховної Ради.

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