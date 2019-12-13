Наступна зустріч нормандської четвірки має відбутися у квітні, але для цього треба зробити "домашню роботу", - Пристайко

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сподіваюся, що в квітні, не обов'язково 9 квітня - рівно чотири місяці, але ми готуємося на квітень", - сказав чиновник.

За словами міністра, для України важливо, що російська сторона погодилася на наступну зустріч, часові рамки якої були окреслені завдяки Німеччині і Франції.

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Відповідаючи на запитання про те, які саме рішення Україна має прийняти, щоб зустріч через 4 місяці справді відбулася, глава МЗС сказав: "Для того, щоб ми не просто зустрілися, а пропустили деякі непотрібні для нас моменти, і вийшли на реальні рішення, нам необхідно зробити певну домашню роботу, яку ми і так збиралися зробити: узгодити легальні рамки всіх наших домовленостей, і це чотири закони, про які говорив президент. Це і питання амністії, і питання проведення виборів, і питання особливого статусу, - ці всі питання мають бути вирішені".

За словами Пристайка, що більше Україна зможе зробити до наступної зустрічі в "нормандському форматі", то сильнішою буде її позиція на переговорах.

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