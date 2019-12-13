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13.12.19 22:37

На зустрічі "Нормандської четвірки" РФ відкинула можливість змін мінських угод, але вони необхідні, і пізніше Кремль це усвідомить, - Пристайко

Російська сторона на зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" в Парижі категорично відкинула можливість змін мінських угод, зокрема, щодо пунктів стосовно контролю над кордоном, однак згодом Москва усвідомить їхні зміни.

На зустрічі "Нормандської четвірки" РФ відкинула можливість змін мінських угод, але вони необхідні, і пізніше Кремль це усвідомить, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Але є певні зміни, які необхідно внести в мінські домовленості, хоча б хронологічно, вони мали б закінчитися до кінця 2015 року і багато дат не відповідають реальності", - сказав він.

Міністр також допустив, що РФ згодом усвідомить необхідність змін у мінських угодах.

"Думаю, що Росія розуміє, що вимоги, записані в Мінську, не є реальними... Те, що вони зараз заявляють, що "і жодних маневрів", - це зазвичай підвищення ставок перед наступним раундом переговорів", - висловив думку Пристайко.

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