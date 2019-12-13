Під час розслідування вбивства Шеремета зникли записи з 4 камер спостереження, а підозрюваним хтось передавав інформацію, - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, організатори вбивства поки перебувають за кадром. Аваков сказав, що вони, вочевидь, набагато професійніші, ніж виконавці злочину.

Глава МВС розповів, що слідство вивчило записи з близько 200 камер спостереження. Але записи з 4 камер знайти не вдалося.

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Крім того, від самого початку силовики бачили, що хтось надає підозрюваним інформацію. Саме тому розслідування впродовж 3 із половиною років проходило в режимі секретності.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".