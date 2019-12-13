Генасамблея ООН 18 грудня винесе на голосування український проєкт резолюції щодо Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За доброю традицією перед Новим роком Генеральна Асамблея перетворює проєкти резолюцій на офіційні документи ООН. 18 грудня відбудеться голосування щодо українського проєкту резолюції про захист прав людини на Кримському півострові, який у листопаді був схвалений у Третьому комітеті", - повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

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Нагадуємо, Третій комітет Генасамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо ситуації в АРК вперше застосовано визначення "агресія". "За" проголосували 67 країн, проти 23, утрималися 82.