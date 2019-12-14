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14.12.19 09:01

Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час убивства Шеремета. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков продемонстрував фотографію жінки в перуці. За версією слідства, саме вона натиснула на пристрій, який віддалено підірвав бомбу, яка вбила журналіста Павла Шеремета.

Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час убивства Шеремета. ФОТО

Фото жінки Аваков показав в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам зараз покажу маленьку фотографію, ми вчора про це не говорили. Це дівчина в перуці, в спеціальних окулярах. Потім вона виходить з іншого місця в іншому одязі. Це та людина, яка натискала на кнопку. У нас є гіпотези, хто ця людина, але ми не знаємо точно", - розповів Аваков.

Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час убивства Шеремета 01Аваков показав фотографію жінки, яка нібито підірвала бомбу під час убивства Шеремета 02

Відповідаючи на питання, чи можна говорити, що фігуранти злочину розраховували на прикриття спецслужб, українських або іноземних, Аваков сказав: "Так, в розмові наших підозрюваних є кілька сторінок тексту, де вони апелюють до якогось свого покровителя, який їх має витягнути і захистити" .

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Він підкреслив, що злочин було підготовлено "дуже продуманно і дуже терміново".

"Це багатофакторний злочин - розвідка, відхід, побудова маршруту, сховалися після злочину, заклали машини ... вони створювали ... дублі (машин, припаркованих в районі злочину. - Ред.). Це складний технічний злочин", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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