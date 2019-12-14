В окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини, - Єврокомісія

Про це повідомляється в доповіді Європейської комісії про імплементацію Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

У документі наголошують, що в поточному році, як і у 2018 році, тривають систематичні репресії щодо осіб, які виступили проти окупаційної "влади" Криму.



Діяльність кримськотатарського Меджлісу відповідно до російського законодавства залишається під забороною із 2016 року. Єврокомісія наголосила, що на півострові тривають "широкомасштабні залякування та переслідування". У 2019 році арешти кримських татар і обшуки в будинках почастішали.



Єврокомісія фіксує обмеження основних свобод, зокрема права на освіту.



У документі згадано повідомлення про нелюдські умови в місцях тримання під вартою у Криму, які регулярно надходять управлінню верховного комісара ООН.



Окремо згадано, що окупаційна влада організувала місцеві "вибори" на півострові, які відбулися 8 вересня – у єдиний день голосування в Росії.

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