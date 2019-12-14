Досягнуто домовленісь про допуск на окупований Донбас представників МКЧХ, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в п'ятницю.

"Ми домовилися, що Червоний Хрест буде допущений на неконтрольовану (України. - Ред.) територію. Ніколи за п'ять років Червоний хрест не міг потрапити до місць, де утримуються наші заарештовані і військовополонені, а також не могли потрапити до місць поховань", - сказав Пристайко.

Пристайко нагадав, що до сьогоднішнього дня сепаратисти не пускали представників Червоного Хреста на окуповану територію.

"Наступного тижня місія Червоного Хреста спробує вкотре туди потрапити", - повідомив міністр.

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