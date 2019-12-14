Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив в ефірі "ОбозTV".

На питання, чому брифінг Національної поліції і затримання підозрюваних відбулися саме зараз (12 грудня), Варченко відповів: "Це вічне питання. Чому зараз, чому не вчора, чому не завтра ... Це питання, яке не має під собою жодних підстав. Якщо ви ставите питання так: а не чи керувалися слідчі якимись іншими мотивами, наприклад, швидко це зробити, знайти "цапа-відбувайла" - то "цапів-відбувайлів", вибачте, шукають не в такому середовищі, який стимулює додатковий резонанс".

Він підкреслив, що слідчі затримали підозрюваних не "до Нового року під ялинку", а коли з'явилася необхідність і конкретні звинувачення.

"Чесно кажучи, якби шукали" цапів-відбувайлів ", для мене, як для громадянина, то шукали б в менш резонансному середовищі. І сказали б: так, справа розкрита", - пояснив радник голови МВС.

"А в цьому випадку кожен слідчий, причетний до справи, розуміє, що це питання не тільки його репутації. Це серйозне питання того, чи буде він надалі слідчим ... Спроби фальсифікувати таке резонансне провадження - це шалене самогубство. Тому я відкидаю момент будь фальсифікації", - запевнив Варченко.

При цьому він не відповів прямо на питання, чи готові в МВС надати докази достовірності телефонних записів підозрюваних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для пошуку замовників вбивства Шеремета залучать СБУ і розвідку, - Аваков

"Я категорично виключаю фальсифікацію, оскільки це питання не тільки репутації, але і кримінального злочину. Я абсолютно впевнений, що слідство було аргументовано в своїх висновках і жодною мірою не намагалося фальсифікувати докази", - сказав представник міністерства.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".