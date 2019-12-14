У 26 країнах світу в 2019 році вбили 75 журналістів, - доповідь Press Emblem Campaign

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчать дані щорічної доповіді Press Emblem Campaign (PEC).

"Від початку року 75 журналістів були вбиті у 26 країнах", - йдеться у доповіді.

Зазначається, що цей показник на 36% менше, ніж попереднього року, і є найнижчим з 2006 року.

Як зазначив генеральний секретар PEC, зменшення кількості жертв серед працівників ЗМІ "обнадіює, проте належить зробити набагато більше".

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"Інтенсивність конфліктів на Близькому Сході зменшилася, але хвиля іноді насильницьких демонстрацій у кількох країнах по всьому світу є серйозним джерелом занепокоєння за безпеку журналістів", - підкреслив він.

Згідно з даними організації, у 2019 році 13 журналістів загинули у Мексиці, в Афганістані та Пакистані по вісім, у Сирії вбили шістьох, у Гондурасі - 5, а на Філіппінах - 4.

Були також зареєстровані вбивства (по одному співробітнику ЗМІ) у кожній з наступних країн: Бангладеш, Чад, Чилі, Демократична Республіка Конго, Гана, Кенія, Лівія, Нігерія, Північна Ірландія (Велика Британія), Південна Африка, Україна, Ємен.

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