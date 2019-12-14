Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків пожежі в Одеському коледжі, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"14 грудня о 8:00 роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу завершені. Всього з початку розбирання завалу вивезено близько 3 тис. 124 м куб. будівельних конструкцій.

До робіт було залучено 182 осіб та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 68 рятувальників та 8 одиниць техніки.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.