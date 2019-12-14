На Київщині поліція затримала озброєну банду розбійників під час нападу на будинок підприємця. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Близько 19.00 у селі Києво-Святошинського району підозрювані проникли до будинку місцевого підприємця, аби заволодіти його майном. Нападники мали зброю, яку згодом застосували, обличчя приховували під балаклавами, а одягнені були у спеціальні тактичні костюми.
Після викриття розбійники відкрили стрілянину по поліцейських і намагалися застосувати світлошумові гранати. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав.
На місці події поліцейські затримали чотирьох осіб. Усі вони непрацюючі раніше судимі ( у тому числі за вбивство) жителі м. Києва та Київської області. Найстаршому – 43 роки, а наймолодшим – по 31. У них вилучено зброю, боєприпаси, радіостанції, засоби зламу замків та проникнення до будинків та інші свідчення злочинної діяльності.
Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст. 187 (Розбій), ч.3 ст. 186 (Грабіж), ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрювані затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Криміналього процесуального кодексу України.
Наразі тривають подальні слідчо-розшукові заходи, у тому числі обшуки за місцями проживання підозрюваних.