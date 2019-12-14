Надія на справедливий суд, однозначні докази та громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості, - Сенцов про справу Шеремета

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується розслідування вбивства Павла Шеремета. Ми маємо два варіанти: або це дійсно справа рук цих п'ятьох підозрюваних, і це справжній жах, або хтось хоче втриматися на своїй посаді за всяку ціну, дискредитувавши при цьому атовців і волонтерів. Другий варіант ще гірший, бо це зрада.

Я не знаю де правда, але хочу її дізнатися, як і всі громадяни України. Надія на справедливий суд і нові, однозначні докази, і на громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості", - написав Сенцов.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".