На "нормандській зустрічі" жоден документ Україною не був підписаний, - Резніков

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков.

"Комюніке - це засвідчення того, про що говорили і, начебто, домовилися, але підписи ніхто ні на якому документі не ставить. Ні, точно нічого не було підписано", - зазначив Резніков.

Він також окреслив, що Україна не підписувала і заздалегідь не погоджувала додаткові угоди, комюніке чи інші міжнародні документи з Росією або з іншими країнами-учасницями саміту.

"Ні, мені про це нічого не відомо. Ніхто жодного додаткового комюніке не підписував. Підписів ніхто не ставив на жодному документі", - акцентував Резніков.

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