"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією співробітників Сенату США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план", - сказав він.

У цьому контексті секретар РНБО розповів про роботу над оновленою Стратегією кібербезпеки і зазначив, що в Апараті РНБО триває робота над розвитком Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК). Зазначається, що НКЦК буде взаємодіяти з аналогічними центрами країн-партнерів.

"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план", - сказав він.

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Своєю чергою, члени американської делегації зазначили, що Україна дає відсіч кібератакам. Співробітники Сенату США наголосили на суголосній підтримці України у Конгресі та Сенаті, свідченням чого, зокрема, є виділення 300 млн дол. військової допомоги, а також запровадження санкцій щодо російської енергетики.

Сторони наголосили, що кібератаки е "величезними викликами" для України і США, обмінялися досвідом їх попередження і локалізації, й акцентували на важливості і перспективності двосторонньої співпраці у сфері протидії кіберінцидентам.

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