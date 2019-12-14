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14.12.19 15:48

Поліцейському, який влаштував смертельну ДТП на Житомирщині, повідомлено про підозру, - ДБР

Слідчі ДБР повідомили про підозру поліцейському роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Поліцейський підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини.

Поліцейському, який влаштував смертельну ДТП на Житомирщині, повідомлено про підозру, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля марки "Volkswagen Passat" з двома пасажирами, не вибрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини дороги, чим скоїв зіткнення з деревом. У результаті ДТП один пасажир помер на місці пригоди, другий має тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Санкція статті: у разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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