РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Російська православна церква змушена буде визнати автокефалію Православної церкви України, але останньою серед інших помісних православних церков. Тому ми очікуємо зараз визнання від інших православних церков, а РПЦ буде змушена визнати нашу суб’єктність. Зараз ми бачимо, що ми для них не існуємо як церква, ми не є суб’єктом, але ми переконані: коли всі інші визнають, то і наші сусіди будуть змушені рахуватися з думкою усіх", - сказав він.

Також Епіфаній зазначив, що протягом минулого року до ПЦУ з боку Московського патріархату приєднались близько 600 парафій, які зараз завершують певні юридичні процедури. Але, за його словами, Московський патріархат наполегливо почав протидіяти цьому.

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Зазначимо, що 14 грудня ПЦУ проводить у Національному заповіднику "Софія Київська" розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

У грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

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