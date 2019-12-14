Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.12.19 16:22

"Гастролерів", які займалися крадіжками банківських терміналів, затримали на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали групу зловмисників, причетних як мінімум до 4 крадіжок банківських терміналів на територіях Львівської та Івано-Франківської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Гастролерів, які займалися крадіжками банківських терміналів, затримали на Львівщині, - Нацполіція 01

13 грудня близько 5:10 в одному із селищ Дрогобицького району Львівської області зловмисники, пошкодивши вхідні двері, проникли в приміщення відділення банку і викрали термінал самообслуговування. Співробітники поліції оперативно встановили осіб, причетних до скоєння злочину, і затримали їх у порядку ст.208 КПК України.

Гастролерів, які займалися крадіжками банківських терміналів, затримали на Львівщині, - Нацполіція 02

"Особи зловмисників встановлено - ними виявилися п'ятеро іноземців віком 26-42 роки і 40-річний громадянин України. Викрадений банківський термінал та інші речові докази у них вилучено. Також встановлено, що затримані причетні до ще мінімум трьох подібних злочинів, скоєних на території Львівської та Івано-Франківської областей", - повідомили в поліції.

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомі викрали банківський термінал із 50 тис.грн у магазині в Тернопільській області

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100