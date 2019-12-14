Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"За задумом навчання, ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2 було піднято за тривогою і направлено на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили повітряний кордон Російської Федерації. Під час повітряного бою й умовного застосування ракетного і стрілецько-гарматного озброєння порушників повітряного кордону було знищено", - йдеться в повідомленні Чорноморського флоту РФ.

Всього у навчаннях взяли участь близько десяти військових літаків.

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