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14.12.19 17:46

У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній сподівається, що в 2020 році вдасться отримати визнання ще кількох помісних православних церков.

У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми висловили надію, що в майбутньому до цього процесу визнання автокефалії Української православної церкви приєднаються й інші помісні православні церкви. Ми очікуємо, що наступного календарного року ми отримаємо визнання з боку декількох інших помісних православних церков", - сказав Епіфаній.

За його словами, участь у Соборі з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви, який сьогодні відбувся в Національному заповіднику "Софія Київська", прийняла абсолютна більшість тих, хто повинен був там бути. Інші були відсутні з поважних причин, зокрема, у зв'язку з хворобою.

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