Підозрювані у справі про вбивство Шеремета можуть бути пов'язані з високопосадовцями СБУ, - Сергій Лещенко

Про це йдеться на telegram-каналі екснардепа і журналіста Сергія Лещенка, передає Цензор.НЕТ.

"Один із напрямків, в якому рухається слідство у справі Павла Шеремета - це зв'язок заарештованих із високопосадовцями СБУ. Зокрема, з чотирьох камер спостереження, які встановлені в районі скоєння злочину, зникло відео за цей день, що може бути пов'язано з активністю спецслужби. Детальніша інформація про роль СБУ може бути оприлюднена в майбутньому", - написав Лещенко.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".