Вміст алкоголю в крові в 7 разів більше норми, - у Полтаві патрульні виявили п'яного водія маршрутки. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції
Сьогодні, близько 14 години, в Полтаві патрульні зупинили маршрутний транспортний засіб Рута за порушення Правил дорожнього руху. Водій мікроавтобуса дуже нервував і почав відразу висаджувати пасажирів, які були в салоні.
Від чоловіка йшов сильний запах алкоголю. Визначення стану сп'яніння за допомогою приладу Drager підтвердило припущення патрульних - вміст алкоголю в крові водія маршрутного таксі становив 1,33 проміле, що майже в 7 разів перевищує допустиму норму.
Однак на цьому порушення горе-водія не закінчилися - під час перевірки інспектори з'ясували, що чоловік вже не вперше керує транспортними засобами в стані сп'яніння, за що і був позбавлений права керування з відповідним вилученням посвідчення водія.
Патрульні склали протоколи за ст.130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), за ч.3 ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, щодо якої встановлено тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами), а також винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) та за ч.4 ст.126 КУпАП (керування особою, позбавленою права керування транспортними засобами).
Автобус було евакуйовано на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.