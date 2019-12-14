МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс, відповідаючи на запитання "Голосу Америки" під час прес-конференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу наголосити, що це домовленість робочого рівня і залежатиме від схвалення правління. Це важливо", - повідомив він.

Остаточної домовленості з МВФ ще немає, як не визначено і дату, коли правління МВФ розгляне і затвердить нову програму для України. Це залежить від виконання Україною низки попередніх умов, говорять в МВФ.

"Це (остаточне схвалення програми - Ред.) залежатиме від виконання попередніх умов. Після їх виконання, програму представлять на розгляд правління. Я не можу назвати дату, коли це відбудеться", - додав він.

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Хоча перелік попередніх умов, виконання яких очікується від України, ще не оприлюднено, в МВФ наголошують на важливості дотримання верховенства права в Україні, зміцнення судової системи, зменшення ролі прихованих інтересів впливу на українську економіку, зокрема в тому, що стосується банківського сектору.

"Надзвичайно важливо зберегти здобутки очищення банківської системи і повернути великі гроші платників податків витрачені на порятунок банків", - підкреслив Джеррі Райс під час прес-конференції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами розмови сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.