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14.12.19 19:55

МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс

Домовленість з МВФ про нову трирічну програму розширеного фінансування для України стала важливим жестом, що засвідчив міжнародну підтримку курсу реформ української влади.

МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс, відповідаючи на запитання "Голосу Америки" під час прес-конференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу наголосити, що це домовленість робочого рівня і залежатиме від схвалення правління. Це важливо", - повідомив він.

Остаточної домовленості з МВФ ще немає, як не визначено і дату, коли правління МВФ розгляне і затвердить нову програму для України. Це залежить від виконання Україною низки попередніх умов, говорять в МВФ.

"Це (остаточне схвалення програми - Ред.) залежатиме від виконання попередніх умов. Після їх виконання, програму представлять на розгляд правління. Я не можу назвати дату, коли це відбудеться", - додав він.

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Хоча перелік попередніх умов, виконання яких очікується від України, ще не оприлюднено, в МВФ наголошують на важливості дотримання верховенства права в Україні, зміцнення судової системи, зменшення ролі прихованих інтересів впливу на українську економіку, зокрема в тому, що стосується банківського сектору.

"Надзвичайно важливо зберегти здобутки очищення банківської системи і повернути великі гроші платників податків витрачені на порятунок банків", - підкреслив Джеррі Райс під час прес-конференції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами розмови сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.

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