Формула Штайнмаєра вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, - Резніков

Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua

"Формула Штайнмаєра" - це ж, загалом, придумана стандартна назва, яка витягується з формулювання двох абзаців. В даному випадку, навіть у законі про особливий статус, який пролонгували, в статті 10 "формула Штайнмаєра" вже давно записана, тільки вона звучить трішечки інакше. Знову ж таки, в лапках "формула Штайнмаєра", - вважає Резніков.

Юрист також зазначає, що вона позначається "в пунктах статті з другого по дев'ятий, а вони переписані з приміток і з комплексу заходів, статті 11. Ось все, все, все: про амністію, про народну міліцію та інше. Там написано, що вони набирають сили одразу після проведення виборів".

Водночас Резніков акцентує: ""Формула Штайнмаєра" ні про що інше, як про момент набрання чинності закону про особливий статус, не говорить. Коли хтось розповідає, що вона передбачає розведення військ, це неправильно. Там немає такого. Тому, коли всі говорять про страшну "формулу Штайнмаєра", вони її не читали".

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