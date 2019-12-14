Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу, - Боррель

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель не погодився із запропонованою телеведучою оцінкою Росії як "старого ворога" Європи.

Тема відносин з Росією виникла в розмові з ведучою, коли Боррель говорив про допомогу ЄС Україні, "найзначнішою в історії зовнішньополітичної діяльності Європейського союзу".

"Потрібно допомогти Україні розвиватися з точки зору політичної та економічної, стабілізувати цю країну, яка розташована на кордоні з нашим великим російським сусідом", - зазначив глава європейської дипломатії.

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На що ведуча відреагувала: "Великий сусід чи старий ворог, як часом говорили?".

"Я ніколи не говорив: ворог. Я говорив, що Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу. І це має бути так, чи не так? Тому що ми, Іспанія, тримаємо літаки і танки, розгорнуті на кордонах балтійських країн. Якби не було загрози, то питання, що вони роблять там?" - сказав глава дипломатії ЄС в суботу в інтерв'ю телеканалу France24.