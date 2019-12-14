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14.12.19 21:13

У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика на Рівненщині 1 особа загинула, трьох госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

У Рівненській області в ДТП за участю легкового автомобіля і мікроавтобуса загинув чоловік, ще трьох госпіталізовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика на Рівненщині 1 особа загинула, трьох госпіталізовано, - Нацполіція 01

"Сьогодні 14 грудня о п'ятій ранку поблизу села Малушка 40-річний житель Рівного, керуючи автомобілем Mercedes-Benz E320, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vito під керуванням 53-річного жителя Рівного", - йдеться в повідомленні.

У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика на Рівненщині 1 особа загинула, трьох госпіталізовано, - Нацполіція 02

Внаслідок ДТП 67-річний пасажир мікроавтобуса від травм загинув на місці події. У водія Vito діагностували політравму, забій грудної клітки, перелом ребер. 62-річна пасажирка мікроавтобуса дістала політравму, забій грудної клітки, відкритий перелом стегна.

У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика на Рівненщині 1 особа загинула, трьох госпіталізовано, - Нацполіція 03

Водій легковика внаслідок ДТП має закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер.

У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика на Рівненщині 1 особа загинула, трьох госпіталізовано, - Нацполіція 04

Всіх постраждалих госпіталізували в Сарненську центральну районну лікарню.

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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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