Білий дім скоротив кількість чиновників, яким дозволено бути присутнім при телефонних розмовах Трампа, - CNN

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таке рішення було ухвалене, щоб запобігти витоку інформації, оскільки розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня була оприлюднена та стала центральним елементом розслідування щодо імпічменту Трампа, повідомляє CNN з посилання на джерела в Білому домі.

Тепер перебувати поряд із президентом США під час його розмов з іноземними лідерами, а також мати доступ до стенограм цих розмов, можуть лише обрані ним високопосадовці. До цього списку входять, зокрема, радник з питань нацбезпеки Роберт О'Брайєн, його заступник Метт Поттінгер, держсекретар Майк Помпео, виконувач обов'язків керівника апарату Білого дому Мік Малвані і його заступник Роб Блер.

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Раніше слухати телефонні розмови з іноземними лідерами було дозволено набагато більшій кількості чиновників, зокрема, радникам президента, які мають спеціальні знання про країни, з лідерами яких говорить президент, або посадовцям, які спеціалізуються на питаннях, що обговорюються під час розмови.

Ще один співрозмовник CNN жартома назвав запроваджені зміни "правилом Віндмана". Таку назву він дав їм на честь співробітника Ради національної безпеки, підполковника Александера Віндмана, який був присутнім під час телефонної розмови Трампа з Зеленським 25 липня та виступав свідком під час розслідування у Конгресі щодо імпічменту Трампа.



Нагадаємо, 10 грудня демократи в Палаті представників США висунули звинувачення президенту Дональда Трампа за двома статтями у справі про імпічмент - зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу США.