Заради справедливості і проти фальсифікацій, - концерт на підтримку сержанта ССО Антоненка пройде в Харкові

Про це повідомляє в Facebook композитор Борис Севастьянов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це буде концерт заради справедливості. І персонально за Андрія, якого музиканти-волонтери знають не перший рік.

І ще проти фальсифікацій. Це "мистецтво" наші прокурори і поліцейські, як показує досвід, освоїли блискуче", - зазначає музикант.

"Приходьте підтримати і послухати чудову музику у вівторок, 17.12.2019 о 19:00 через дорогу від Управління національної поліції в Харківській області за адресою: Харків, вул. Дружин Мироносиць, 5", - йдеться в повідомленні на сторінці "Інфоцентр Євро Харків".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".